Про це повідомляють російські ЗМІ. У цих містах країни-агресорки підтопило будинки, а люди були змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці, передає 24 Канал.
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Ростов пішов під воду унаслідок повеней
Російські телеграм-канали повідомили, що у Ростові оголосили штормове попередження. За даними росіян, сильний вітер та зливи, гроза та град вже вирують містом, а за прогнозами, негода триватиме до 9-ї вечора.
Очевидці писали, що у центрі міста вулиці вже затопило. Місцеві жителі писали, що рівень води подекуди піднявся до понад пів метра і затопило подвір'я будинків.
У Ростові масштабні паводки: дивіться відео
Окрім того, на одному з відео очевидці зафіксували, як на лівому березі російського міста блискавка вдарила за 20 метрів від місця, де були відпочивальники на пляжі. Люди були шоковані від того, що відбулося.
Блискавка у Ростові вдарила за 20 метрів від відпочивальників: дивіться відео
Також у мережі показали, як вулиця Леніна повністю опинилася під водою. Тепер нею не можуть проїхати автівки, а також пройти люди, лише переплисти.
У Ростові масштабно затопило вулиці / Фото з російських телеграм-каналів
Також очевидці зафіксували, як "велика вода" просто уносить людей. Зокрема, один з місцевих жителів намагався забратися нагору вулицею, однак не зміг впоратися зі стихією.
"Велика вода" у Ростові унесла хлопця: дивіться відео
А на вулиці Шкільній у Ростові утворився справжній водоспад. Як пишуть росіяни, вся вода просто стікає в один двір, утворюючи таке собі озеро.
На вулиці Шкільній у Ростові утворився водоспад: дивіться відео
У російському місті також почало підтоплювати громадський транспорт, який намагався переплисти вулиці й перевезти людей. Через це люди мусили забиратися на підвищені поверхні, щоб не намокнути.
Почало також затоплювати громадський транспорт: дивіться відео
Водночас деякі з росіян не втрачають оптимізм, адже у "природи немає поганої погоди". Тому публікують відео де милуються негодою і пишуть "наскільки природа може бути страшно красивою".
Росіяни знаходять оптимізм у негоді: дивіться відео
Негода також охопила і Кузбас
У іншому російському населеному пункті Кузбас через повінь довелося евакуювати понад 70 людей. Про це повідомив голова Новокузнецького району Кузбасу Андрєй Шарнін.
Кузбас також затопило: дивіться відео
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Крапивинському районі також змило міст у районі селища Кедрівка. Місцеві розповідають, що такого явища в історії населеного пункту "ще ніколи не було".
Біля Кедрівки змило міст: дивіться відео
У травні в регіональній прокуратурі заявляли, що влада Кузбасу винна в руйнуваннях під час повені. Російські правоохоронці вважають, що адміністрації Таштагольського району та Усть-Кабирзинського поселення не вжили "заходів до системного спостереження" за паводком і не укомплектували "матеріальний резерв", необхідний на випадок надзвичайних ситуацій.