Відповідні фото та відео вже оприлюднили в мережі. Також російські телеграм-канали пишуть, що після торнадо випав величезний град, передає 24 Канал.
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Росію накрили гігантські смерчі
Негода 8 червня накрила Башкортостан і Челябінську область. Там спостерігалися гігантські смерчі.
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У Челябінській області оголосили штормове попередження. Про це близько 18 години написали пропагандисти з посиланням на центр з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.
Упродовж доби 9 червня в окремих районах зберігаються грози, сильні та дуже сильні дощі, сильні зливи, град, подекуди великий,
– йдеться у повідомленні.
Також у мережі пишуть, що після торнадо випав величезний град. На оприлюднених кадрах видно, що він розміром як коробка сірників.
У Челябінській області випав величезний град / Фото з російських телеграм-каналів
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Також пропагандисти повідомили, що від торнадо постраждали населені пункти Агапівського району Челябінської області. До речі, в цьому районі завалилася ЛЕП.
Наслідки негоди в Челябінській області / Фото з російських телеграм-каналів
Жителів попросили дотримуватися заходів безпеки й обмежити поїздки у бік Магнітного та Чернігівського поселень.
Ураган у Москві
- До речі, 1 червня Москву накрила потужна негода. Пройшов ураган, грози, град і дощі.
- Вітер повалив дерева і відірвав частину конструкцій.