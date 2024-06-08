Соответствующие фото и видео уже обнародовали в сети. Также российские телеграм-каналы пишут, что после торнадо выпал огромный град, передает 24 Канал.

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Россию накрыли гигантские смерчи

Непогода 8 июня накрыла Башкортостан и Челябинскую область. Там наблюдались гигантские смерчи.

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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Об этом около 18 часов написали пропагандисты со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение суток 9 июня в отдельных районах сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный,

– говорится в сообщении.

Также в сети пишут, что после торнадо выпал огромный град. На обнародованных кадрах видно, что он размером как коробка спичек.

В Челябинской области выпал огромный град / Фото из российских телеграм-каналов

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Также пропагандисты сообщили, что от торнадо пострадали населенные пункты Агаповского района Челябинской области. Кстати, в этом районе завалилась ЛЭП.

Последствия непогоды в Челябинской области / Фото из российских телеграм-каналов

Жителей попросили соблюдать меры безопасности и ограничить поездки в сторону Магнитного и Черниговского поселений.

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