Кроме потопов в Орске и паводков у россиян возникла новая проблема. Некоторые российские регионы в начале мая засыпал сильный снегопад. Более того, кое-где непогода настолько разыгралась, что привело к исчезновению электроэнергии и остановке движения по железной дороге, а также автодорогам. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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"Карма в действии" для России

По данным российских телеграмм-каналов, на Урале фиксируются сильные снегопад, ветер и ледяной дождь, которые вызвали наибольшие повреждения за последние 20 лет. Отмечается, что местами толщина снежного покрова достигает 15 сантиметров.

В частности, местные энергокомпании жалуются на повреждения энергетических объектов, вызванные налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падение деревьев из-за резких порывов ветра.

Также одной из проблем, с которыми столкнулись россияне, стало массивное обледенение в результате редкого природного явления, который называют ледяной дождь.

В то же время в Свердловской области из-за снежного коллапса тысячи людей остались без света. Больше всего снегом накрыло город Ревду. Сообщается, что там в течение одной ночи выпала половина месячной нормы осадков.

Более того, в городе не работает общественный транспорт, от питания отключают линии электропередачи, трансформаторные подстанции. Без света остались 79 тысяч человек, электричества нет по меньшей мере в 24 населенных пунктах.

Вследствие сильного снегопада также приостановлена работа Свердловской железной дороги. Еще одним препятствием на пути являются деревья, упали, и обрывы проводов. В области задерживаются по меньшей мере 10 поездов, из них шесть – дальнего следования.

Россию постигла сильная непогода, страну охватил мощный снегопад / Фото из телеграм-каналов

К тому же в Екатеринбурге автовокзалы массированно отменили большинство ранее запланированных рейсов. Из-за непогоды парализовано движение по федеральной трассе Пермь – Екатеринбург.

Так, сильный снегопад "заблокировал" десятки автомобилей. Местные власти сообщили о закрытии других участков дорог из-за упавших деревьев,. В то же время в Казани возобновили подачу тепла в детские сады, школы и больницы.