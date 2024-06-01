Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В сети уже обнародовали видео непогоды в Москве.

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Ураган в Москве

Вражеское МЧС сообщило, что в ближайшие пару часов в Москве будут дожди с градом и гроза. Ветер усилится до 15 метров в секунду. По прогнозам ураган продлится до 23:00.

Москву накрыл ураган: смотрите видео

Ветер уже повалил деревья. Кроме того, оторвал часть конструкций.

Непогода в России: смотрите видео

Россию накрыла непогода