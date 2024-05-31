Российские телеграм-каналы начали активно распространять кадры, на которых видно мощный ураган, сильный град и дожди. Сообщается, что непогода добралась и даже до столицы страны-агрессора, информирует 24 Канал.
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В России бушует непогода
Юг России страдает от мощных ливней и града. В городе Черкесск местные обнародовали видео, на которых видны последствия мощного урагана с градом. Там повалило деревья, кое-где стоят побитые машины и стекла.
Отмечается, что там разбило стеклянную крышу в одном из ТЦ и обломками все вокруг него. По предварительной информации, в этом регионе непогода нанесла значительный ущерб.
В России сообщают о сильном ливне и ветре: смотрите видео
Предварительно, непогода надвинулась из Средиземного моря. В частности, местные жалуются на сильные порывы ветра, которые вырывают с корнями фактически все. В то же время на обнародованных кадрах видно, что разглядеть что-то довольно трудно.
Россию охватила мощная непогода: смотрите видео
Интересно, что Москву также настигла непогода. Под ударом стихии оказалась ее северная часть, в которой автомобили ушли под воду, а ураганным ветром повалило деревья.
В столице России фиксируют сильный ливень: смотрите видео
Известно также, что на одной из улиц дерево упало на машину, которая стояла у светофора. Водитель и пассажир успели выскочить – никто не пострадал.
Москва "пошла на дно": смотрите видео
В то же время в жилом комплексе "Дмитровский парк" на Лобненской серьезно затопило подземную парковку и придомовую территорию, десятки авто частично ушли под воду.
В России – стихийные бедствия: смотрите видео
По состоянию на эту минуту, по данным российских СМИ, информации о пострадавших нет. Коммунальные службы и экстренные службы разгребают последствия непогоды на месте.
Недавно Россию засыпал сильный снегопад
- Еще 4 мая некоторые российские регионы в начале мая в начале мая засыпал сильный снегопад. Более того, кое-где непогода настолько разыгралась, что привело к исчезновению электроэнергии и остановке движения по железной дороге, а также автодорогам.
- По данным российских телеграмм-каналов, на Урале фиксировали сильные снегопад, ветер и ледяной дождь, которые вызвали наибольшие повреждения за последние 20 лет. Отмечается, что местами толщина снежного покрова достигала 15 сантиметров.
- В частности, местные энергокомпании массово жаловались на повреждения энергетических объектов, вызванные налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падение деревьев из-за резких порывов ветра.
- Незадолго до этого в российской столице днем, 19 апреля, бушевала мощная непогода. Сильный ветер срывал крыши зданий и разрушал асфальт. На обнародованных кадрах видно, как девятибалльный шторм повалил деревья, ветер повредил обшивку помещений.