Российские телеграм-каналы начали активно распространять кадры, на которых видно мощный ураган, сильный град и дожди. Сообщается, что непогода добралась и даже до столицы страны-агрессора, информирует 24 Канал.

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В России бушует непогода

Юг России страдает от мощных ливней и града. В городе Черкесск местные обнародовали видео, на которых видны последствия мощного урагана с градом. Там повалило деревья, кое-где стоят побитые машины и стекла.

Отмечается, что там разбило стеклянную крышу в одном из ТЦ и обломками все вокруг него. По предварительной информации, в этом регионе непогода нанесла значительный ущерб.

В России сообщают о сильном ливне и ветре: смотрите видео

Предварительно, непогода надвинулась из Средиземного моря. В частности, местные жалуются на сильные порывы ветра, которые вырывают с корнями фактически все. В то же время на обнародованных кадрах видно, что разглядеть что-то довольно трудно.

Россию охватила мощная непогода: смотрите видео

Интересно, что Москву также настигла непогода. Под ударом стихии оказалась ее северная часть, в которой автомобили ушли под воду, а ураганным ветром повалило деревья.

В столице России фиксируют сильный ливень: смотрите видео

Известно также, что на одной из улиц дерево упало на машину, которая стояла у светофора. Водитель и пассажир успели выскочить – никто не пострадал.

Москва "пошла на дно": смотрите видео

В то же время в жилом комплексе "Дмитровский парк" на Лобненской серьезно затопило подземную парковку и придомовую территорию, десятки авто частично ушли под воду.

В России – стихийные бедствия: смотрите видео

По состоянию на эту минуту, по данным российских СМИ, информации о пострадавших нет. Коммунальные службы и экстренные службы разгребают последствия непогоды на месте.

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