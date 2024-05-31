Російські телеграм-канали почали активно поширювати кадри, на яких видно потужний ураган, сильний град та дощі. Повідомляється, що негода дісталася й навіть столиці країни-агресорки, інформує 24 Канал.
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У Росії вирує негода
Південь Росії потерпає від потужних злив та граду. У місті Черкеськ місцеві оприлюднюють відео, на яких видно наслідки потужного урагану з градом. Там повалило дерева, подекуди стоять побиті машини та скло.
Зазначається, що там розбило скляний дах в одному з ТЦ та уламками все навколо нього.. За попередньою інформацією, у цьому регіоні негода завдала значних збитків.
У Росії повідомляють про сильну зливу та вітер: дивіться відео
Попередньо, негода насунула із Середземного моря. Зокрема, місцеві скаржаться на сильні пориви вітру, які виривають з корінням фактично усе. Водночас на оприлюднених кадрах видно, що розгледіти щось досить важко.
Росію охопила потужна негода: дивіться відео
Цікаво, що Москву також настигла негода. Під ударом стихії опинилася її північна частина, у якій автомобілі пішли під воду, а ураганним вітром повалило дерева.
У столиці Росії фіксують сильну зливу: дивіться відео
Відомо також, що на одній з вулиць дерево впало на машину, яка стояла біля світлофора. Водій та пасажир встигли вискочити – ніхто не постраждав.
Москва "пішла на дно": дивіться відео
Водночас у житловому комплексі "Дмитровський парк" на Лобненській серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки авто частково пішли під воду.
У Росії – стихійні лиха: дивіться відео
Станом на цю хвилину, за даними російських ЗМІ, інформації про постраждалих немає. Комунальні служби та екстренні служби розгрібають наслідки негоди на місці.
Нещодавно Росію засипав сильний снігопад
- Ще 4 травня деякі російські регіони на початку травня засипав сильний снігопад. Ба більше, подекуди негода настільки розігралася, що призвело до зникнення електроенергії та зупинки руху залізницею, а також автошляхами.
- За даними російських телеграм-каналів, на Уралі фіксували сильні снігопад, вітер та льодяний дощ, які спричинили найбільші пошкодження за останні 20 років. Зазначається, що подекуди товщина снігового покриву досягала 15 сантиметрів.
- Зокрема, місцеві енергокомпанії масово скаржилися на пошкодження енергетичних об'єктів, спричинені налипанням мокрого снігу на дроти, обмерзанням елементів ЛЕП і падіння дерев через різкі пориви вітру.
- Незадовго до цього у російській столиці вдень, 19 квітня, вирувала потужна негода. Сильний вітер зривав дахи будівель та руйнував асфальт. На оприлюднених кадрах видно, як дев'ятибальний шторм повалив дерева, вітер пошкодив обшивку приміщень.