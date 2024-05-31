Російські телеграм-канали почали активно поширювати кадри, на яких видно потужний ураган, сильний град та дощі. Повідомляється, що негода дісталася й навіть столиці країни-агресорки, інформує 24 Канал.

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У Росії вирує негода

Південь Росії потерпає від потужних злив та граду. У місті Черкеськ місцеві оприлюднюють відео, на яких видно наслідки потужного урагану з градом. Там повалило дерева, подекуди стоять побиті машини та скло.

Зазначається, що там розбило скляний дах в одному з ТЦ та уламками все навколо нього.. За попередньою інформацією, у цьому регіоні негода завдала значних збитків.

У Росії повідомляють про сильну зливу та вітер: дивіться відео

Попередньо, негода насунула із Середземного моря. Зокрема, місцеві скаржаться на сильні пориви вітру, які виривають з корінням фактично усе. Водночас на оприлюднених кадрах видно, що розгледіти щось досить важко.

Росію охопила потужна негода: дивіться відео

Цікаво, що Москву також настигла негода. Під ударом стихії опинилася її північна частина, у якій автомобілі пішли під воду, а ураганним вітром повалило дерева.

У столиці Росії фіксують сильну зливу: дивіться відео

Відомо також, що на одній з вулиць дерево впало на машину, яка стояла біля світлофора. Водій та пасажир встигли вискочити – ніхто не постраждав.

Москва "пішла на дно": дивіться відео

Водночас у житловому комплексі "Дмитровський парк" на Лобненській серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки авто частково пішли під воду.

У Росії – стихійні лиха: дивіться відео

Станом на цю хвилину, за даними російських ЗМІ, інформації про постраждалих немає. Комунальні служби та екстренні служби розгрібають наслідки негоди на місці.

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