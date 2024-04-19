Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о сильном шторме в столице страны-агрессора. Очевидно "карма" понемногу начинает догонять россиян. В сети обнародовали кадры разрушений, которые вызвал сильный ветер в Москве, информирует 24 Канал.
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Непогода добралась и до Москвы
По данным российских СМИ, Москву днем, 19 апреля, охватил мощный ураган. На обнародованных кадрах видно, как девятибалльный шторм повалил деревья, ветер повредил обшивку зданий. В результате урагана власти российской столицы даже закрыли парки для посетителей.
"Карма в действии" для Москвы: смотрите видео
Российское министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам с призывом не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, а также незакрепленными конструкциями. В частности, им не советуют парковать машины вблизи деревьев и говорят не оставлять детей без присмотра.
В Москве зафиксировали сильный ураган: смотрите видео
Сейчас в Москве убирают деревья, которые упали в результате этого "неприятного" инцидента. Власти города предупредили, что такая непогода еще на немного задержится в российской столице.
Ветер вырывал деревья из-под земли, разрушал крыши зданий: смотрите фото
В сети сообщают также, что в течение вечера непогода в российской столице только набирала обороты, в Москве ветер усиливался все больше. На обнародованных кадрах видно, как рядовых россиян буквально сбивает с ног.
Ветер вырывает из земли столбы и баннеры: смотрите видео
Ранее непогода бушевала в Украине
- Вечерняя непогода 15 апреля всколыхнула Днепропетровскую область, сообщали о многочисленных последствиях. По словам Николая Лукашука, сейчас больше всего страдает Днепровский и Криворожский районы.
- Отмечается, что в Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган местами у домов взорвал и где-то сорвал крыши. Неблагоприятные погодные условия привели к порывам проводов, поэтому у населенных пунктов территориальных общин не было света.
- Подобную ситуацию фиксировали и в Глееватской громаде Криворожского района. Также, к сожалению, не обошлось и без обесточивания. Также в Кривом Роге временно были обесточены Терновский, Покровский, частично Саксаганский и Долгинцевский районы.
- В Запорожье сильные порывы ветра с дождем вызвали падение деревьев. Тогда в городе работали бригады спасателей и коммунальных служб для ликвидации последствий непогоды. Всего сотрудники ГСЧС осуществили 15 выездов на ликвидацию последствий непогоды в Запорожье и Запорожском районе.