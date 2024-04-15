По состоянию на сейчас от вечерней непогоды больше всего страдает два района. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает 24 Канал.
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В Днепропетровской области бушует непогода
Вечерняя непогода всколыхнула Днепропетровскую область, сообщают о многочисленных последствиях. По словам Николая Лукашука, сейчас больше всего страдает Днепровский и Криворожский районы.
Отмечается, что в Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган местами у домов взорвал и где-то сорвал крыши. Неблагоприятные погодные условия привели к порывам проводов, поэтому у населенных пунктов территориальных общин сейчас нет света.
Подобную ситуацию фиксируют и в Глееватской громаде Криворожского района. Также, к сожалению, не обошлось и без обесточивания.
По информации от ДТЭК также в Кривом Роге временно обесточены Терновский, Покровский, частично Саксаганский и Долгинцевский районы,
– говорится в сообщении главы Днепропетровского областного совета.
Он также выразил благодарность энергетикам и коммунальщикам за тяжелую работу в таких достаточно экстремальных условиях. В частности, на переулке Крушельницкой дерево упало на припаркованные автомобили.
В Запорожье также сложная ситуация
Корреспонденты Общественного сообщают, что в Запорожье сильные порывы ветра с дождем вызвали падение деревьев. Сейчас в городе работают бригады спасателей и коммунальных служб для ликвидации последствий непогоды.
По данным спасателей, сотрудники ГСЧС осуществили 15 выездов на ликвидацию последствий непогоды в Запорожье и Запорожском районе.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Запорожье / Фото ГСЧС Украины
Так, в одном из районов областного центра в результате порывов ветра ветви деревьев упали на жилой дом, что привело к повреждению 5 балконов и окна. Информация о пострадавших среди числа жителей областного центра не поступала,
– говорится в сообщении спасателей.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Запорожье / Фото ГСЧС Украины
Непогода задела и другие области
В частности, в КГГА отмечали, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится дождливая погода с грозами. Предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий и постоянно расчищают свои балансовые гидротехнические сооружения.
В Хмельницкоблэнерго сообщали, что из-за ночной грозы и сильных порывов ветра в Хмельницкой области были обесточены населенные пункты. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением света.
В то же время жителей Кировоградской области предупредили, что в результате неблагоприятных погодных условий, могут произойти обрывы проводов линий электропередач.