Станом на зараз від вечірньої негоди найбільше страждає два райони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає 24 Канал.

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У Дніпропетровській області вирує негода

Вечірня негода сколихнула Дніпропетровську область, повідомляють про численні наслідки. За словами Миколи Лукашука, наразі найбільше страждає Дніпровський та Криворізький райони.

Зазначається, що у Новопокровській громаді Дніпровського району сильний буревій місцями у будинків підірвав та десь позривав дахи. Несприятливі погодні умови призвели до поривів проводів, тому у населених пунктів територіальних громад зараз немає світла.

Подібну ситуацію фіксують і у Глеюватській громаді Криворізького району. Також, на жаль, не обійшлося й без знеструмлень.

За інформацією від ДТЕК також у Кривому Розі тимчасово знеструмлені Тернівський, Покровський, частково Саксаганський та Довгинцівський райони,

– йдеться у повідомленні глави Дніпропетровської обласної ради.

Він також висловив вдячність енергетикам та комунальникам за важку роботу в таких досить екстремальних умовах. Зокрема, на провулку Крушельницької дерево впало на припарковані автомобілі.

У Запоріжжі також складна ситуація

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Запоріжжі сильні пориви вітру з дощем спричинили падіння дерев. Нині в місті працюють бригади рятувальників та комунальних служб для ліквідації наслідків негоди.

За даними рятувальників, співробітники ДСНС здійснили 15 виїздів на ліквідацію наслідків негоди в Запоріжжі та Запорізькому районі.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Запоріжжі / Фото ДСНС України

Так, в одному із районів обласного центру внаслідок поривів вітру гілля дерева впали на житловий будинок, що призвело до пошкодження 5 балконів та вікна. Інформація про постраждалих серед числа мешканців обласного центру не надходила,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Запоріжжі / Фото ДСНС України

Негода зачепила й інші області

Зокрема, у КМДА зазначали, що за прогнозами синоптиків, найближчими днями у столиці збережеться дощова погода з грозами. Підприємства КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов та постійно розчищають свої балансові гідротехнічні споруди.

У Хмельницькобленерго повідомляли, що через нічну грозу і сильні пориви вітру на Хмельниччині були знеструмлені населені пункти. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків й відновленням світла.

Водночас жителів Кіровоградщині попередили, що внаслідок несприятливих погодних умов, можуть статися обриви проводів ліній електропередач.