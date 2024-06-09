Об этом сообщают российские СМИ. В этих городах страны-агрессора подтопило дома, а люди были вынуждены в буквальном смысле переплывать улицы, передает 24 Канал.

К теме Гигантские смерчи и не только: Башкортостан и Челябинскую область России накрыла мощная непогода

Ростов ушел под воду в результате наводнений

Российские телеграм-каналы сообщили, что в Ростове объявили штормовое предупреждение. По данным россиян, сильный ветер и ливни, гроза и град уже бушуют по городу, а по прогнозам, непогода продлится до 9 вечера.

Очевидцы писали, что в центре города улицы уже затопило. Местные жители писали, что уровень воды местами поднялся до более полуметра и затопило дворы домов.

В Ростове масштабные паводки: смотрите видео

Кроме того, на одном из видео очевидцы зафиксировали, как на левом берегу российского города молния ударила в 20 метрах от места, где были отдыхающие на пляже. Люди были шокированы от того, что произошло.

Молния в Ростове ударила в 20 метрах от отдыхающих: смотрите видео

Также в сети показали, как улица Ленина полностью оказалась под водой. Теперь по ней не могут проехать машины, а также пройти люди, только переплыть.

В Ростове масштабно затопило улицы / Фото из российских телеграм-каналов

Также очевидцы зафиксировали, как "большая вода" просто уносит людей. В частности, один из местных жителей пытался забраться наверх по улице, однако не смог справиться со стихией.

"Большая вода" в Ростове унесла парня: смотрите видео

А на улице Школьной в Ростове образовался настоящий водопад. Как пишут россияне, вся вода просто стекает в один двор, образуя такое себе озеро.

На улице Школьной в Ростове образовался водопад: смотрите видео

В российском городе также начало подтапливать общественный транспорт, который пытался переплыть улицы и перевезти людей. Из-за этого люди должны были забираться на возвышенные поверхности, чтобы не намокнуть.

Начало также затапливать общественный транспорт: смотрите видео

В то же время некоторые из россиян не теряют оптимизм, ведь у "природы нет плохой погоды". Поэтому публикуют видео где любуются непогодой и пишут "насколько природа может быть страшно красивой".

Россияне находят оптимизм в непогоде: смотрите видео

Непогода также охватила и Кузбасс

В другом российском населенном пункте Кузбасс из-за наводнения пришлось эвакуировать более 70 человек. Об этом сообщил глава Новокузнецкого района Кузбасса Андрей Шарнин.

Кузбасс также затопило: смотрите видео

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Крапивинском районе также смыло мост в районе поселка Кедровка. Местные рассказывают, что такого явления в истории населенного пункта "еще никогда не было".

Возле Кедровки смыло мост: смотрите видео

В мае в региональной прокуратуре заявляли, что власти Кузбасса виноваты в разрушениях во время наводнения. Российские правоохранители считают, что администрации Таштагольского района и Усть-Кабырзинского поселения не приняли "меры к системному наблюдению" за паводком и не укомплектовали "материальный резерв", необходимый на случай чрезвычайных ситуаций.