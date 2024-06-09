Об этом сообщают российские СМИ. В этих городах страны-агрессора подтопило дома, а люди были вынуждены в буквальном смысле переплывать улицы, передает 24 Канал.
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Ростов ушел под воду в результате наводнений
Российские телеграм-каналы сообщили, что в Ростове объявили штормовое предупреждение. По данным россиян, сильный ветер и ливни, гроза и град уже бушуют по городу, а по прогнозам, непогода продлится до 9 вечера.
Очевидцы писали, что в центре города улицы уже затопило. Местные жители писали, что уровень воды местами поднялся до более полуметра и затопило дворы домов.
В Ростове масштабные паводки: смотрите видео
Кроме того, на одном из видео очевидцы зафиксировали, как на левом берегу российского города молния ударила в 20 метрах от места, где были отдыхающие на пляже. Люди были шокированы от того, что произошло.
Молния в Ростове ударила в 20 метрах от отдыхающих: смотрите видео
Также в сети показали, как улица Ленина полностью оказалась под водой. Теперь по ней не могут проехать машины, а также пройти люди, только переплыть.
В Ростове масштабно затопило улицы / Фото из российских телеграм-каналов
Также очевидцы зафиксировали, как "большая вода" просто уносит людей. В частности, один из местных жителей пытался забраться наверх по улице, однако не смог справиться со стихией.
"Большая вода" в Ростове унесла парня: смотрите видео
А на улице Школьной в Ростове образовался настоящий водопад. Как пишут россияне, вся вода просто стекает в один двор, образуя такое себе озеро.
На улице Школьной в Ростове образовался водопад: смотрите видео
В российском городе также начало подтапливать общественный транспорт, который пытался переплыть улицы и перевезти людей. Из-за этого люди должны были забираться на возвышенные поверхности, чтобы не намокнуть.
Начало также затапливать общественный транспорт: смотрите видео
В то же время некоторые из россиян не теряют оптимизм, ведь у "природы нет плохой погоды". Поэтому публикуют видео где любуются непогодой и пишут "насколько природа может быть страшно красивой".
Россияне находят оптимизм в непогоде: смотрите видео
Непогода также охватила и Кузбасс
В другом российском населенном пункте Кузбасс из-за наводнения пришлось эвакуировать более 70 человек. Об этом сообщил глава Новокузнецкого района Кузбасса Андрей Шарнин.
Кузбасс также затопило: смотрите видео
Как сообщают местные телеграм-каналы, в Крапивинском районе также смыло мост в районе поселка Кедровка. Местные рассказывают, что такого явления в истории населенного пункта "еще никогда не было".
Возле Кедровки смыло мост: смотрите видео
В мае в региональной прокуратуре заявляли, что власти Кузбасса виноваты в разрушениях во время наводнения. Российские правоохранители считают, что администрации Таштагольского района и Усть-Кабырзинского поселения не приняли "меры к системному наблюдению" за паводком и не укомплектовали "материальный резерв", необходимый на случай чрезвычайных ситуаций.