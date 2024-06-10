Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Эту информацию, относительно поражения большого десантного корабля мы не подтверждаем", – отметил Плетенчук.

По его словам, в Азовском море сейчас есть 3 больших десантных корабля России и еще 3 малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Это основная группа из 6 кораблей, которые совершили переход из пункта базирования Новороссийск, с целью выполнения учебно боевых задач, потому что у них начался учебный год.

Ситуация в море

Спикер отметил, что россияне рассчитывают, что учебный процесс в Азовском пройдет безопаснее, ведь надеются, что их защитит Керченский канал и усложнит работу дронов.

"В Черном море Черноморский флот выполняет задачи с помощью подводных лодок. Эта практика для них является постоянной. Всего в азово-черноморском регионе находится 4 подводных лодки, из которых 3 являются носителями крылатых ракет, и 2 из них периодически выходят в море", – добавил он.

Что этому предшествовало