З початку повномасштабного вторгнення Київ систематично завдавав потужних ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії, змусивши ворога, врешті-решт, вивести їх з Криму та заховати у Новоросійську.

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Азов під ударом

Втім, й у Новоросійську ворожі кораблі більше не почуваються у безпеці. Тому Москва зробила наступний крок і вивела вже звідти велике угруповання суден. Це 18 військово-морських кораблів, зокрема типу "Василь Биков" і десантні кораблі типу "Ропуча".

Крім того, тепер росіяни також почали перейматися за свої судна в Азовському морі після того, як один із кораблів був атакований безпілотниками 8 червня 2024 року. Зазначається, що це сталося поблизу Єйську.

Невідомо, який саме корабель було уражено. У ВМС України заперечили влучання по великому десантному судну. Припускають, що ціль була менша. Ймовірно, це міг бути патрульний корабель.

Неназване українське джерело повідомило Sky News, що російський флот фактично опинився в облозі, він не може вільно діяти ні в Чорному морі, ні в Азовському.

Зазначимо, що росіяни використовують судна в Азовському морі для поставок боєприпасів та провізії в окупований Маріуполь, а потім й на лінію фронту.

Нагадаємо, що 8 червня в Азовському морі були підбиті й інші судна – буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" Це сталося у Таганрозькій затоці. У Defense Express назвали цю атаку історичною. Адже це був перший за весь час повномасштабної війни удар українськими безпілотниками по російській цілі в акваторії Азовського моря. Атака на буксир і баржу може означати початок "систематичного терору, якого тепер зазнаватимуть російські комунікації в Азовському морі".