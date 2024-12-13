Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Дональд Трамп 12 декабря выступил против ударов по России американским дальнобойным оружием. Он считает, что это только усилит войну, и спросил, зачем это делать. Поэтому обращение Зеленского касалось именно этих слов Трампа – хотя прямо новоизбранный президент США не был назван.

Смотрите также Перекладывание ответственности: депутат прокомментировал призывы Запада снизить мобилизационный возраст

Что Зеленский ответил на заявления Трампа

Президент объяснил, что был в одной из бригад на Запорожском направлении. Бойцы используют американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

По словам Зеленского, военные очень довольны эффективным оружием.

HIMARS – это яркий пример совершенного, высокоточного, эффективного и надежного американского вооружения. Без таких дальнобойных ракет Россия убила бы еще сотни тысяч украинцев. Наличие средств защиты от российского террора является вопросом жизни и смерти для украинского народа,

– сказал лидер государства.

Он добавил, что HIMARS были критически важны для защиты Херсонщины, помогли сорвать наступление оккупантов на Сумщине, а теперь защищают самые тяжелые участки в Донецкой области.

Если бы Украина не имела HIMARS и другого дальнобойного вооружения, то россияне смогли бы захватить и разрушить значительно больше украинских городов и сел.

"Дальнобойные возможности предотвращают потери жизней. Одно дело – терять боеприпасы и ракеты, чтобы остановить оккупантов, и совсем другое – терять людей из-за отсутствия таких оборонительных возможностей. Мы благодарны Соединенным Штатам за их помощь в уменьшении наших человеческих потерь", – намекнул Зеленский.

Напоследок он сказал, что ключом к обеспечению мира является именно усиление позиций. Ведь россиян можно сдержать и заставить принять мир только через силу. Поэтому мир благодаря силе вполне достижим.