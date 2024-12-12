Такое мнение озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Radio NV, информирует 24 Канал.

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По словам Рахманина, поставки оружия в Украину происходит неритмично и недостаточно масштабно для нужд ВСУ.

Фактически это попытка переложить ответственность частично. Потому что оружие, вооружение, к большому сожалению, поставляются не так системно, не так ритмично, не так масштабно, как нуждаются ВСУ и вообще Силы обороны,

– отметил нардеп.

Нардеп считает, что это выглядит как попытка оправдаться, мол, у вас не хватает ресурса, поэтому мы не обязаны вкладывать больше в вооружение.

Он также отметил, что некоторые страны-партнеры уже исчерпали свои запасы вооружений и требуют времени для восстановления боеспособности. Другие же не желают предоставлять оружие Украине из-за опасений эскалации, политические мотивы или недоверие к перспективам украинской победы.

Рахманин подчеркнул, что такая позиция партнеров затрудняет обеспечение надлежащего уровня поддержки для Вооруженных Сил Украины.

Снижение мобилизационного возраста

Президент Владимир Зеленский 19 ноября заявил, что Украина не планирует снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста все новобранцы в Украине будут обеспечены полным снаряжением.

Зеленский в ответ подчеркнул, что компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодых солдат - это неправильный подход. Президент отметил необходимость сосредоточиться на надлежащем обеспечении уже существующих бригад, чтобы повысить эффективность ВСУ.

