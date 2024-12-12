Таку думку озвучив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Radio NV, інформує 24 Канал.

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За словами Рахманіна, постачання зброї до України відбувається неритмічно і недостатньо масштабно для потреб ЗСУ.

Фактично це спроба перекласти відповідальність частково. Бо зброя, озброєння, на превеликий жаль, постачаються не так системно, не так ритмічно, не так масштабно, як потребують ЗСУ і взагалі Сили оборони,

– зазначив нардеп.

Нардеп вважає, що це виглядає як спроба виправдатися, мовляв, у вас бракує ресурсу, тому ми не зобов'язані вкладати більше в озброєння.

Він також наголосив, що деякі країни-партнери вже вичерпали свої запаси озброєнь і потребують часу для відновлення боєздатності. Інші ж не бажають надавати зброю Україні через побоювання ескалації, політичні мотиви чи недовіру до перспектив української перемоги.

Рахманін підкреслив, що така позиція партнерів ускладнює забезпечення належного рівня підтримки для Збройних Сил України.

Зниження мобілізаційного віку

Президент Володимир Зеленський 19 листопада заявив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

9 грудня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що у разі зниження мобілізаційного віку всі новобранці в Україні будуть забезпечені повним спорядженням.

Зеленський у відповідь підкреслив, що компенсувати брак обладнання та підготовки коштом молодих солдатів — це неправильний підхід. Президент наголосив на необхідності зосередитися на належному забезпеченні вже існуючих бригад, щоб підвищити ефективність ЗСУ.

