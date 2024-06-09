Водночас триває евакуація з Вовчанська, проте є місцеві жителі, які за жодних умов не хочуть виїжджати зі своїх осель. Проте назвати точну цифру людей, які залишились в місті, як зазначає кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, неможливо.

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Докладають максимум зусиль

Проте йдеться про кілька десятків жителів Вовчанська, які наразі не хочуть виїжджати з міста. Попри те що життя кожної людини важливе, жителі Вовчанська, які не бажають евакуюватися, мають певні серйозні причини залишатися в небезпечному місті.

Щодо евакуації, то діє протокол, щоб людину забрати з міста. Вона має вийти на певні евакуаційні точки, про які знають місцеві жителі. І вже з-під Вовчанська їх вивозять на безпечні території,

– пояснила Черненко.

Наразі у Вовчанську тривають бої. Більша частина міста контролюється українськими силами. Проте території, розташовані північніше та ближче до кордону з Росією, перебувають у зоні повного ураження.

Є сподівання, що українські захисники будуть закріплюватись на завойованих рубежах, однак для цього потрібен час та відповідні.

Зверніть увагу! Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Росія повністю провалила свій наступ на Харківщині та не досягла жодних цілей, що ставила на його початку. За словами Юсова, це вплинуло "на подальші плани та дії" росіян не лише на Харківському напрямку, але й загалом на "хід російсько-української війни й відбиття російської агресії".

Бої йдуть за квартал чи вулицю, вони потребують відчайдушних зусиль наших військових та дістаються їм важкою ціною. З відео боїв, які розповсюджуються, стає зрозуміло за примітними будівлями, що переважна частина міста вже контролюється Збройними Силами України. Це велике досягнення,

– відзначила кореспондентка 24 Каналу.

Крім того, продовжуються спроби прориву малими бойовими групами росіян. Проте українські сили докладають максимум зусиль, щоб вибити ворога з сіл, розташованих поблизу Вовчанська, та розширити територію, що контролюється Україною.

Водночас пабліки російських пропагандистів поширюють іншу – фейкову інформацію. Тому потрібно довіряти тільки даним з українських офіційних джерел.

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Ситуація у Вовчанську: актуальне