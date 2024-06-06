Під час блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську наші воїни взяли в полон групу російських штурмовиків.Україна постійно поповнює обмінний фонд.

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В полон взяли цілу групу

Українські військові взяли у полон цілу групу російських штурмовиків. Зокрема, також і командира. У мережі вони поділились відповідним відео.

Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень,

– мовиться в повідомленні.

В полон взяли цілу групу штурмовиків: дивіться відео

Втрати ворога на 6 червня 2024 року

Українська оборонці вже 834 добу поспіль мужньо протистоять ворогу по всій лінії фронту. Так, лише за минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 1300 загарбників.

Станом на 6 червня загальні втрати особового складу російської армії становлять 515 тисяч солдатів.

Втрати Росії станом на 6 червня