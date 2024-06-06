Во время молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске наши воины взяли в плен группу российских штурмовиков.Украина постоянно пополняет обменный фонд.

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В плен взяли целую группу

Украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков. В частности, также и командира. В сети они поделились соответствующим видео.

Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков,
– говорится в сообщении.

В плен взяли целую группу штурмовиков: смотрите видео

Потери врага на 6 июня 2024 года

Украинские защитники уже 834 сутки подряд мужественно противостоят врагу по всей линии фронта. Так, только за минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1300 захватчиков.

По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат.

Потери России по состоянию на 6 июня

  • личного состава – около 515 000 (+1300) человек,
  • танков – 7828 (+22) единиц,
  • боевых бронированных машин – 15 076 (+40),
  • артиллерийских систем – 13 433 (+48),
  • РСЗВ – 1095 (+3),
  • средства ПВО – 831 (+1),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 846 (+41),
  • крылатые ракеты – 2270 (+2),
  • корабли /катера – 27 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 360 (+63),
  • специальная техника – 2230 (+7).