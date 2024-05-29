Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, у самому Вовчанську залишилася порівняно невелика кількість людей.
Дивіться також ЗСУ зупинили росіян на Харківщині, ворог окупував Уманське: як змінилася лінія фронту за тиждень
Війна у твоєму домі
За попередніми даними, там перебуває кілька десятків жителів. Здебільшого це люди дуже похилого віку. Також можна припустити, що залишилися "ждуни".
Їхнє життя чимось було пов'язане з Росією. Чи рідні їхні там живуть. Сумно, що пропаганда ось так на них спрацювала. Тепер вона ж наражає їх на шалену небезпеку через російські обстріли,
– розповіла Черненко.
Загалом евакуація з самого Вовчанська вже практично неможлива. Хоч військові продовжують рятувати людей. Місцевим повідомляють через гучномовці, Інтернет про точки збору, після чого цивільних евакуюють до Харкова. А далі – вже в ті місця, які людина назве.
Зараз за добу евакуюють з десяток – кілька десятків людей, якщо говорити про всі напрямки на Харківщині. Деякі люди увімкнули фаталізм, що "буде те, що буде". Не можна так. Якщо у вас там є рідні, то спробуйте їх вмовити виїхати. Сховатися там вже немає де. Війна просто у твоєму будинку,
– наголосила Черненко.
Ситуація на Харківщині: коротко
- Російські окупанти застосовують термобаричні боєприпаси по Вовчанську. Вони б'ють ними по цивільній інфраструктурі.
- У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що минулого тижня Росія залучила в наступі на Вовчанськ підрозділи африканців, частина з яких служила у "Вагнері".
- Ввечері 28 травня окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.