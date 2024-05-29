Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в самом Волчанске осталось сравнительно небольшое количество людей.
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Война в твоем доме
По предварительным данным, там находится несколько десятков жителей. В основном это люди очень пожилого возраста. Также можно предположить, что остались "ждуны".
Их жизнь чем-то была связана с Россией. Или родные их там живут. Печально, что пропаганда вот так на них сработала. Теперь она же подвергает их безумной опасности из-за российских обстрелов,
– рассказала Черненко.
В общем эвакуация из самого Волчанска уже практически невозможна. Хотя военные продолжают спасать людей. Местным сообщают через громкоговорители, интернет о точках сбора, после чего гражданских эвакуируют в Харьков. А дальше – уже в те места, которые человек назовет.
Сейчас за сутки эвакуируют с десяток – несколько десятков людей, если говорить обо всех направлениях на Харьковщине. Некоторые люди включили фатализм, что "будет то, что будет". Нельзя так. Если у вас там есть родные, то попробуйте их уговорить уехать. Спрятаться там уже негде. Война просто в твоем доме,
– подчеркнула Черненко.
Ситуация на Харьковщине: коротко
- Российские оккупанты применяют термобарические боеприпасы по Волчанску. Они бьют ими по гражданской инфраструктуре.
- В министерстве обороны Великобритании считают, что на прошлой неделе Россия привлекла в наступлении на Волчанск подразделения африканцев, часть из которых служила в ЧВК "Вагнера".
- Вечером 28 мая оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. В результате обстрела горели два жилых дома.