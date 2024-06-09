В то же время продолжается эвакуация из Волчанска, однако есть местные жители, которые ни при каких условиях не хотят выезжать из своих домов. В то же время назвать точную цифру людей, которые остались в городе, как отмечает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, невозможно.
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Прилагают максимум усилий
Однако речь идет о нескольких десятках жителей Волчанска, которые пока не хотят выезжать из города. Несмотря на то что жизнь каждого человека важна, жители Волчанска, которые не желают эвакуироваться, имеют определенные серьезные причины оставаться в опасном городе.
Что касается эвакуации, то действует протокол, чтобы человека забрать из города. Он должен выйти на определенные эвакуационные точки, о которых знают местные жители. И уже из-под Волчанска их вывозят на безопасные территории,
– объяснила Черненко.
Сейчас в Волчанске продолжаются бои. Большая часть города контролируемая украинскими силами. Однако территории, расположенные севернее и ближе к границе с Россией, находятся в зоне полного поражения.
Есть надежда, что украинские защитники будут закрепляться на завоеванных рубежах, однако для этого нужно время и соответствующие.
Бои идут за квартал или улицу, они требуют отчаянных усилий наших военных и достаются им тяжелой ценой. Из видео боев, которые распространяются, становится понятно по примечательным зданиями, что большая часть города уже контролируется Вооруженными Силами Украины. Это большое достижение,
– отметила корреспондентка 24 Канала.
Кроме того, продолжаются попытки прорыва малыми боевыми группами россиян. Однако украинские силы прилагают максимум усилий, чтобы выбить врага из сел, расположенных вблизи Волчанска, и расширить территорию, контролируемую Украиной.
В то же время паблики российских пропагандистов распространяют другую – фейковую информацию. Поэтому нужно доверять только данным из украинских официальных источников.
Что происходит в Волчанске: смотрите на карте
Ситуация в Волчанске: актуальное
- Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что на Волчанском направлении идут тяжелые бои "за каждый подвал и за каждый дом".
- В то же время оккупанты, по словам Федоренко, не имеют дальнейших продвижений, а ВСУ выбивают противника с позиций, что были им заняты. Сейчас ситуация в городе стабилизирована.
- Также морпехи-Белинковцы совершили молниеносную контратаку в Волчанске и взяли в плен группу российских штурмовиков, в частности, и командира.