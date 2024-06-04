Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко, отметив, что по всей линии разграничения ситуация напряженная. Бои продолжаются.
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Какова ситуация в Волчанске
Как отметил военный, враг каждый день навязывает бои. Подразделения отражают попытки оккупантов продвигаться вперед. Продолжаются и артиллерийские обстрелы, и стрелковые бои.
Это ежедневный героизм военных. Хотел бы говорить за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки. Работаем, боремся плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться,
– сказал Назаренко.
У врага есть преимущество и в живой силе, и в боеприпасах, и в средствах поражения. Иногда кажется, что у врага буквально неограниченные ресурсы, учитывая ресурсы в ближнем и дальнем тылу. Однако есть понимание, что со временем в оккупантов ситуация будет хуже.
Оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.п,
– подчеркнул военный.
Что происходит на Харьковщине: коротко
- В течение 3 июня на Харьковщине произошло 11 боевых столкновений. Там зафиксировали 238 обстрелов со стороны врага. Наши защитники уничтожают оккупантов.
- Недавно украинские защитники взяли в плен около 60 оккупантов. Произошло это именно на Харьковском направлении.
- Как отмечают аналитики ISW, передача западных систем ПВО и снятие ограничений на удары по России позволят Украине защитить Харьков от вражеских ударов.