Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко, отметив, что по всей линии разграничения ситуация напряженная. Бои продолжаются.

Смотрите также Россияне давят на Роботино и продвигаются в Часовом Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация в Волчанске

Как отметил военный, враг каждый день навязывает бои. Подразделения отражают попытки оккупантов продвигаться вперед. Продолжаются и артиллерийские обстрелы, и стрелковые бои.

Это ежедневный героизм военных. Хотел бы говорить за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки. Работаем, боремся плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться,

– сказал Назаренко.

У врага есть преимущество и в живой силе, и в боеприпасах, и в средствах поражения. Иногда кажется, что у врага буквально неограниченные ресурсы, учитывая ресурсы в ближнем и дальнем тылу. Однако есть понимание, что со временем в оккупантов ситуация будет хуже.

Оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.п,

– подчеркнул военный.

Что происходит на Харьковщине: коротко