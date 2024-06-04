Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко, зауваживши, що по всій лінії розмежування ситуація напружена. Бої тривають.

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Як наголосив військовий, ворог кожного дня нав'язує бої. Підрозділи відбивають спроби окупантів просуватися вперед. Тривають і артилерійські обстріли, і стрілецькі бої.

Це щоденний героїзм військових. Хотів би говорити за нашу 4 бригаду Нацгвардії. Ми чітко розуміємо важливість взаємної підтримки. Працюємо, боремося плече до плеча для того, щоб максимально знищувати ворога і не давати йому просуватися,

– сказав Назаренко.

У ворога є перевага і в живій силі, і в боєприпасах, і в засобах ураження. Інколи здається, що у ворога буквально необмежені ресурси, зважаючи на ресурси в ближньому та дальньому тилу. Однак є розуміння, що з часом в окупантів буде гірша ситуація.

Оптимізм вселяє те, що рано чи пізно вони мають закінчитися. Має закінчитися їхня техніка. Зокрема завдяки роботі операторів FPV, артилерії тощо,

– підкреслив військовий.

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