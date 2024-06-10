Внаслідок чергового злочину росіян постраждав чоловік. Він евакуйовував тварин з міста, яке російські загарбники регулярно обстрілюють з різного типу озброєння.

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Внаслідок обстрілу постраждав волонтер

Повідомляється, що за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку окупантів.

Як вдалося з'ясувати слідчим, 9 червня, під час обстрілу окупаційною армією міста Вовчанськ Харківської області, на жаль, постраждав 41-річний волонтер, який евакуйовував тварин з міста.

За даними прокуратури, у пораненого виявили вибухову травму. Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками.

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