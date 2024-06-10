В результате очередного преступления россиян пострадал мужчина. Он эвакуировал животных из города, который российские захватчики регулярно обстреливают из различного типа вооружения.

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В результате обстрела пострадал волонтер

Сообщается, что под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны оккупантов.

Как удалось выяснить следователям, 9 июня, во время обстрела оккупационной армией города Волчанск Харьковской области, к сожалению, пострадал 41-летний волонтер, который эвакуировал животных из города.

По данным прокуратуры, у раненого обнаружили взрывную травму. Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

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