В понедельник, 10 июня, вдова диссидента Степана Хмары – Роксолана Хмара – заявила о смерти Кохановского в окопе под Волчанском. Также воспоминаниями о бойце поделился его друг Семен Семенченко.
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Гибель Николая Кохановского
Известно, что Николай Кохановский ушел на фронт еще в 2014 году, когда оккупанты взяли под контроль части восточных областей Украины. В течение двух лет он был командиром добровольческого батальона "ОУН".
Как свой зрачок, берег каждого воина. Он был националистом! Настоящим и преданным Украине до конца,
– написала Роксолана Хмара, выражая соболезнования близким и родным павшего воина.
Семенченко добавляет, что Кохановский был преданным идеалам Революции Достоинства, активным участникам которой он был. В частности, он выходил митинги против коррупции, российских активов в Украине, привлекая внимание к проблемам в государстве.
В 2022 году, когда началась полномасштабка, ребята из батальона специального назначения "Донбасс" влились в батальон "ОУН" и защищали Киев... Впоследствии Кохановский пошел рядовым в обычное подразделение ВСУ.
Совсем недавно, 2 июня, Николай Кохановский в своих социальных сетях публиковал видео с фронта. Он отмечал, что, что защитники – не пасут задних и делают все, чтобы уничтожить захватчиков, которые прячутся по посадкам за несколько сотен метров.
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- На момент гибели Николаю Кохановскому было 53 года. Он родился 25 мая 1971 года в Приазовском, что в Запорожской области. До 32 лет разговаривал на русском, но впоследствии перешел на украинский.
- в 2020 году суд признал Кохановского виновным по делу о погроме российских банков, назначив наказание – два года ограничения свободы с отсрочкой в один год.
- В должности командира добровольческого батальона "ОУН" ввел так называемый сухой закон, который предусматривал наказание бойцов за употребление алкоголя. Собственно, исключение из рядов подразделения.