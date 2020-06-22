Лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Кохановскому объявили приговор по делу погрома российских банков в 2016 году. Его бойцы тогда забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка".

Шевченковский районный суд Киева назначил Николаю Кохановскому два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок". Об этом сообщает hromadske.

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Таким образом Кохановского освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. При условии, что в течение этого срока он не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности:

периодически будет появляться к уполномоченному по вопросам пробации,

будет сообщать уполномоченному по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы и тому подобное.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

Стоит отметить, что Николай Кохановский получил приговор суда по делу о погромах российских банков, которые состоялись в феврале 2016 года. В феврале 2018 года активисты "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского еще раз разгромили здание "Сбербанка", "Альфа банка" и "Россотрудничества".

Что известно о Николае Кохановском?