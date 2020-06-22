Командира батальона ОУН Кохановского осудили за погромы российских банков в 2016 году
Лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Кохановскому объявили приговор по делу погрома российских банков в 2016 году. Его бойцы тогда забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка".
Шевченковский районный суд Киева назначил Николаю Кохановскому два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок". Об этом сообщает hromadske.
Вот так Лидер "ОУН" Кохановский бросил чашкой в телеведущего из-за команды "сидеть": видео
Таким образом Кохановского освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. При условии, что в течение этого срока он не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности:
- периодически будет появляться к уполномоченному по вопросам пробации,
- будет сообщать уполномоченному по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы и тому подобное.
Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.
Стоит отметить, что Николай Кохановский получил приговор суда по делу о погромах российских банков, которые состоялись в феврале 2016 года. В феврале 2018 года активисты "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского еще раз разгромили здание "Сбербанка", "Альфа банка" и "Россотрудничества".
Что известно о Николае Кохановском?
- Имя Николай Диоба.
- Во время Майдана в 2013 году Кохановский участвовал в свержении памятника Владимиру Ленину в Киеве. Был сотником Первой Киевской сотни ОУН на Майдане (позывной "Ураган").
- После начала российской агрессии, пошел воевать на Донбасс, где возглавил добровольческий батальон "ОУН". Этот батальон в 2014 году находился в составе известного в Украине "Азова". Весной 2015 года батальон раскололся на две части. Большая часть батальона влилась в девяносто третью бригаду Вооруженных сил Украины.
- В феврале 2016 года Кохановский был среди протестующих, в Киеве забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка". Полиция по фактам погрома открыла ряд дел. В феврале 2018 года он снова был среди активистов, который повредили здания российских банков. При этом в это время он должен был находиться под домашним арестом.
- В январе 2017 года Кохановского задержала полиция во время акции в центре Киева в поддержку торговой блокады оккупированного Донбасса. Затем его отпустили.
- 21 октября 2017 года Кохановского снова задержали правоохранители из-за драки с экс-командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рем". Во время схватки лидер "ОУН" применил травматический пистолет. 23 октября, когда Кохановскому должны были избрать меру пресечения в этом деле, его сторонники заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые должны были отвести Кохановского в изолятор временного содержания. Все закончилось столкновениями, во время которых стражи порядка применили газ. Активисты в ответ выбили окна и разгромили зал суда.