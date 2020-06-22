Лідеру Добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського оголосили вирок у справі погрому російських банків у 2016 році. Його бійці тоді закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку".

Шевченківський районний суд Києва призначив Миколі Коханівському два роки ув’язнення, з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк". Про це повідомляє hromadske.

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Таким чином Коханівського звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним строком в один рік. За умови, що впродовж цього терміну він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки:

періодично з’являтися до уповноваженого з питань пробації,

повідомляти уповноваженого з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання тощо.

Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на засідання.

Важливо! Микола Коханівський отримав вирок суду у справі про погроми російських банків, які відбулися в лютому 2016 року. В лютому 2018 року активісти "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського ще раз розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітництва".

Що відомо про Миколу Коханівського?