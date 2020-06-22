Командира батальйону ОУН Коханівського засудили за погроми російських банків у 2016 році
Лідеру Добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського оголосили вирок у справі погрому російських банків у 2016 році. Його бійці тоді закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку".
Шевченківський районний суд Києва призначив Миколі Коханівському два роки ув’язнення, з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк". Про це повідомляє hromadske.
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Таким чином Коханівського звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним строком в один рік. За умови, що впродовж цього терміну він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки:
- періодично з’являтися до уповноваженого з питань пробації,
- повідомляти уповноваженого з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання тощо.
Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на засідання.
Що відомо про Миколу Коханівського?
- Справжнє ім'я Микола Діоба.
- Під час Майдану у 2013 році Коханівський брав участь у поваленні пам’ятника Володимирові Леніну у Києві. Був сотником Першої Київської сотні ОУН на Майдані (позивний "Буревій").
- Після початку російської агресії, пішов воювати на Донбас, де очолив добровольчий батальйон "ОУН". Цей батальйон у 2014 році перебував у складі відомішого в Україні "Азова". Навесні 2015 року батальйон розколовся на дві частини. Більша частина батальйону влилася у 93-ю бригаду Збройних сил України.
- У лютому 2016 року Коханівський був серед протестувальників, які у Києві закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку". Поліція за фактами погрому відкрила низку справ. У лютому 2018 року він знову був серед активістів, які пошкодили будівлі російських банків. При цьому в цей час він повинен був перебувати під домашнім арештом.
- У січні 2017 року Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу. Потім його відпустили.
- 21 жовтня 2017 року Коханівського знову затримали правоохоронці через бійку з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою із позивним "Рем". Під час сутички лідер "ОУН" застосував травматичний пістолет. 23 жовтня, коли Коханівському мали обрати запобіжний захід у цій справі, його прихильники заблокували залу суду аби не допустити правоохоронців, які мали відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання. Все закінчилося сутичками, під час яких правоохоронці застосували газ. Активісти у відповідь вибили вікна та розтрощили зали суду.