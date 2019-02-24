Лідер "ОУН" Коханівський кинув горням у телеведучого через команду "сидіти": відео

Лідер ГО "Добровольчий рух ОУН" Микола Коханівський жбурнув горням у бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського в ефірі ток-шоу на телеканалі NewsOne.

Гості програми обговорювали резонансну виставку у київському метро "Квантовий стрибок Шевченка", яку зірвали націоналісти. Це виставка портретів письменника у незвичних образах – Йоди, Термінтора, Людини-павука та інших.

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Під час обговорення між Коханівським та Пальчевським спалахнула словесна перепалка. Лідер "ОУН" перебив промову телеведучого, а той різко зреагував на цей вчинок.

Яка є команда? Сидіти! Можна, "сидіти" команду я скажу?! І все! Сидіти!,

– обурився Пальчевський.

"Можна в табло отримати за команду", – відповів на це Коханівський.

На це телеведучий сказав, що "я теж – чоловік, а не хмарина у штанях", а активіст відповів, що "ти – ватник".

Після ще кількох фраз Коханівський не витримав і пожбурив горням у Пальчевського. Горня відрикошетило від плеча ведучого, впало на підлогу та розбилося в друзки.

"Ще раз так скажеш – і будеш валятися", – застеріг глава "ОУН".



Горня, яким Коханівський пожбурив у Пальчевського

Дивіться відео, як Коханівський кинув горням у телеведучого Пальчевського:

Що відомо про Миколу Коханівського? Справжнє ім'я Микола Діоба. Під час Майдану у 2013 році Коханівський брав участь у поваленні пам’ятника Володимирові Леніну у Києві. Був сотником Першої Київської сотні ОУН на Майданi (позивний "Буревій"). Після початку російської агресії, пішов воювати на Донбас, де очолив добровольчий батальйон "ОУН". Цей батальйон у 2014 році перебував у складі відомішого в Україні "Азова". Навесні 2015 року батальйон розколовся на дві частини. Більша частина батальйону влилася у 93-ю бригаду Збройних сил України.



У лютому 2016 року Коханівський був серед протестувальників, які у Києві закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та увірвалися до відділення "Альфа-банку". Поліція за фактами погрому відкрила низку справ.



У січні 2017 року Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу. Потім його відпустили.



У жовтні 2017 року Коханівського знову затримали правоохоронці через бійку з Русланом Качмалою із позивним "Рем". Під час сутички лідер "ОУН" застосував травматичний пістолет.