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      Лидер "ОУН" Коханивский бросил чашкой в телеведущего из-за команды "сидеть": видео

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      Коханивский бросил чашкой в телеведущего
      Коханивский бросил чашкой в телеведущего / Кадр из видео

      Лидер ОО "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский швырнул чашкой в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского в эфире ток-шоу на телеканале NewsOne.

      Гости программы обсуждали резонансную выставку в киевском метро "Квантовый скачок Шевченко", которую сорвали националисты. Это выставка портретов писателя в необычных образах – Йоды, Терминтора, Человека-паука и других.

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      Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским вспыхнула словесная перепалка. Лидер "ОУН" перебил телеведущего, а тот резко отреагировал на этот поступок.

      Какая команда? Сидеть! Можно, "сидеть" команду я скажу ?! И все! Сидеть !,
      – возмутился Пальчевский.

      "Можно в табло получить за команду", – ответил на это Коханивский.

      На это телеведущий сказал, что "я тоже – человек, а не облако в штанах", а активист ответил, что "ты – ватник".

      После еще нескольких фраз Коханивский не выдержал и бросил чашкой в ​​Пальчевского. Чашка отрикошетила от плеча ведущего, упала на пол и разбилась вдребезги.

      "Еще раз так скажешь – и будешь валяться", – предостерег глава "ОУН".

      Коханівський Пальчевський NewsOna
      Кружка, которой Коханивский запустил в Пальчевского

      Смотрите видео, как Коханивский бросил чашкой в телеведущего Пальчевского:

      Что известно о Николае Коханивском?
      Настоящее имя  Николай Диоба. Во время Майдана в 2013 году Коханивский участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в Киеве. Был сотником Первой Киевской сотни ОУН на Майдане (позывной "Ураган"). После начала российской агрессии, пошел воевать на Донбасс, где возглавил добровольческий батальон "ОУН". Этот батальон в 2014 году находился в составе известного в Украине "Азова". Весной 2015 батальон раскололся на две части. Большая часть батальона влилась в 93-ю бригаду Вооруженных сил Украины.

      В феврале 2016 Коханивский был среди протестующих, которые в Киеве забросали камнями здание "Сбербанка России" и ворвались в отделение "Альфа-банка". Полиция по фактам погрома открыла ряд дел.

      В январе 2017 года Коханивского задержала полиция во время акции в центре Киева в поддержку торговой блокады оккупированного Донбасса. Затем его отпустили.

      В октябре 2017 года Коханивского снова задержали правоохранители за драку с Русланом Качмалою с позывным "Рем". Во время схватки лидер "ОУН" применил травматический пистолет.

      NewsOne кому належить хто власник

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      Теги: Новости Украины Скандал Николай Коханивский Журналисты Тарас Шевченко Медиа СМИ столкновения
      Источник: 24 канал
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