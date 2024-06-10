У понеділок, 10 червня, вдова дисидента Степана Хмари – Роксолана Хмара – заявила про смерть Коханівського в окопі під Вовчанськом. Також спогадами про бійця поділився його друг Семен Семенченко.
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Загибель Миколи Коханівського
Відомо, що Микола Коханівський пішов на фронт ще у 2014 році, коли окупанти взяли під контроль частини східних областей України. Упродовж двох років він був командиром добровольчого батальйону "ОУН".
Як свою зіницю, беріг кожного воїна. Він був націоналістом! Справжнім і відданим Україні до кінця,
– написала Роксолана Хмара, висловлюючи співчуття близьким та рідних полеглого воїна.
Семенченко додає, що Коханівський був відданим ідеалам Революції Гідності, активним учасникам якої він був. Зокрема, він виходив мітинги проти корупції, російських активів в Україні, привертаючи уваги до проблем в державі.
У 2022 році, коли почалася повномасштабка, хлопці з батальйону спеціального призначення "Донбас" влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ… Згодом Коханівський пішов рядовим у звичайний підрозділ ЗСУ.
Зовсім нещодавно, 2 червня, Микола Коханівський у своїх соціальних мережах публікував відео з фронту. Він наголошував на тому, що захисники – не пасуть задніх та роблять усе, аби знищити загарбників, які ховаються по посадках за декількасот метрів.
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- На момент загибелі Миколі Коханівському було 53 роки. Він народився 25 травня 1971 у Приазовському, що в Запорізькій області. До 32 років розмовляв російською, але згодом перейшов на українську.
- 2020 року суд визнав Коханівського винним у справі щодо погрому російських банків, призначивши покарання – два роки обмеження волі з відтермінуванням в один рік.
- На посаді командира добровольчого батальйону "ОУН" запровадив так званий сухий закон, який передбачав покарання бійців за вживання алкоголю. Власне, виключення з лав підрозділу.