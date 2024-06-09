У неділю, 9 червня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про успіхи Сил оборони України внаслідок того, що вони отримали дозвіл на обмежені атаки по російських територіях.

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Україна успішно скористалася дозволом від США

Американський посадовець наголосив на тому, що українці самі мають говорити про власні військові операції та про їхній вплив на ситуацію на фронті. За словами Саллівана, рішення Джо Байдена щодо ударів по Росії було ухвалене з огляду на логіку здорового глузду.

Як зазначив радник президента США з національної безпеки, упродовж останніх місяців окупанти намагалися йти в наступ, зокрема на теренах Харківської області. Було б безглуздо забороняти Києву бити по агресору, тому й Байден пішов на відповідний крок.

Українці скористалися дозволом. Операція росіян на Харківщині зупинилася. Хоч Харків все ще під загрозою, але росіяни не змогли досягти значного прогресу на землі в останні дні в цій області,

– констатував Джейк Салліван.

Представник Білого дому акцентував: Сполучені Штати надалі підтримуватимуть Україну, аби та могла утримувати лінію фронту, відбиваючи атаки загарбників. Крім того, вочевидь, США доведеться посилювати потужності через аналогічні процеси в Росії.

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Ширший контекст: що варто пам'ятати