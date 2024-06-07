Водночас під час двосторонньої зустрічі Байден оголосив про новий пакет допомоги. Загальна його вартість становить 225 мільйонів доларів. Він спрямований на те, щоб допомогти Україні реконструювати електричну мережу.

Вибачення Байдена

Під час зустрічі у Франції Джо Байден перепросив перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.

Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з погляду фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроєкту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це, – сказав Байден.

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі – і не збирається залишати нас наодинці. Джо Байден відзначив те, що наша держава не схилилася і не поступилася ворогу, а продовжує боротися у "дивовижний спосіб".

Візит Зеленського до Франції

Зазначимо, що Зеленський прибув до Франції 6 червня. Ця поїздка приурочена до святкування дня висадки союзників у Нормандії.