Извинения Байдена

Во время встречи во Франции Джо Байден извинился перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.

Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это, – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе – и не собирается оставлять нас наедине. Джо Байден отметил то, что наше государство не склонилось и не уступило врагу, а продолжает бороться "удивительным способом".

Визит Зеленского во Францию

Отметим, что Зеленский прибыл во Францию 6 июня. Эта поездка приурочена к празднованию дня высадки союзников в Нормандии.