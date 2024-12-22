Директор заведения Игорь Беляков объяснил, что сначала хищника пытались усыпить, впрочем, эти попытки были безуспешными и только усиливали агрессию животного. В конце концов, леопарда пришлось застрелить, ведь он находился за пределами вольера и представлял угрозу для людей вокруг, передает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление директоров зоопарков АЗУ относительно инцидента в Одесском зоопарке.

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Реакция зоопарков на Одесский инцидент и скандал вокруг него

Однако зоозащитники требуют расследования инцидента. Они указывают на показания правоохранителей в соответствии, к которым животное на момент прибытия полиции находилось в вольере. В организации UAnimals возмущены, что хищника не усыпили. Кроме того, там указывают на ненадлежащее содержание животных в зоопарке.

В ответ на критику зоопарки АЗУ сделали совместное заявление. Они призвали медиа воздержаться от эмоциональных и некомпетентных суждений. Речь идет о том, что в условиях, которые сложились, "работники полиции приняли единственно правильное решение – обезвредить животное, которое несло большую опасность людям".

Относительно того, почему не леопарду не дали снотворного, зоопарки заявили, что уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами, которые крайне необходимы в критических ситуациях.

Для нас всех этот инцидент является еще одним жестким напоминанием о необходимости безоговорочного соблюдения правил техники безопасности,

– отметили директора зоопарков АЗУ.