Директор закладу Ігор Біляков пояснив, що спершу хижака намагалися приспати, втім, ці спроби були безуспішними і тільки посилювали агресію тварини. Зрештою, леопарда довелося застрелити, адже він перебував за межами вольєра і становив загрозу для людей довкола, передає 24 Канал із посиланням на спільну заяву директорів зоопарків АЗУ стосовно інциденту в Одеському зоопарку.

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Реакція зоопарків на Одеський інцидент і скандал довкола нього

Однак зоозахисники вимагають розслідування інциденту. Вони вказують на свідчення правоохоронців, відповідно до яких тварина на момент прибуття поліції перебувала у вольєрі. В організації UAnimals обурені, що хижака не приспали. Крім того, там вказують на неналежне утримання тварин у зоопарку.

У відповідь на критику зоопарки АЗУ зробили спільну заяву. Вони закликали медіа утриматися від емоційних і некомпетентних суджень. Йдеться про те, що в умовах, які склалися, "працівники поліції прийняли єдино правильне рішення – знешкодити тварину, яка несла велику небезпеку людям".

Щодо того, чому не леопарду не дали снодійного, зоопарки заявили, що вже давно не мають у своєму розпорядженні транквілізаторів швидкої дії, які вкрай необхідні в критичних ситуаціях.

Для нас всіх цей інцидент є ще одним жорстким нагадуванням про необхідність беззастережного дотримання правил техніки безпеки,

– наголосили директори зоопарків АЗУ.