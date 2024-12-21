Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева. По его словам, в Одесской области, вблизи села Трудовое, нашли мертвым мартина каспийского по имени Ramo, который был со спутниковым датчиком.

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В Одесской области нашли мертвым мартина каспийского

Ученые подозревают, что птица погибла из-за отравления, которое могли вызвать отравленные зерна, оставленные на полях для борьбы с грызунами.

Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что Ramo был окольцован в Румынии и имел датчик, который фиксировал его перемещения. Птица летала между Румынией, оккупированным Крымом и природными парками в Одесской области. Последний раз сигнал от датчика поступил три недели назад.

Команда украинских ученых организовала поиски и только по координатам передатчика удалось найти мертвую птицу в густом камышах. Вероятнее всего, ослабленная птица погибла на пруду, а ее тело ветром занесло в заросли.