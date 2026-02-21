В описании к видео можно найти контакты приютов и детали о каждом животном, чтобы облегчить процесс адопции. Об этом рассказывает "Детектор медиа".

Смотрите также Боролись за каждый кусок еды: история 2 такс, которых бросили под обстрелами

Что известно о проекте?

Украинская продакшн-студия AMO Pictures запустила на своем YouTube-канале новый социально-развлекательный проект "Притулись", направленный на помощь животным из украинских приютов.

В рамках проекта известные актеры и представители киноиндустрии снимают интервью, играют со щенками и котятами и общаются с ведущими во время съемок, а зрители могут ближе познакомиться с животными.

Каждый выпуск выходит с конкретным приютом, контактами которого делятся в описании под видео. Там же публикуют информацию о животных, участвующих в выпуске, – их фото, характер, потребности и возможность их взять домой или поддержать благотворительный сбор. Эти данные значительно упрощают процесс адопции и способствуют тому, чтобы больше животных нашли ответственных хозяев.

Проект может не только подарить свет и тепло зрителям, но и реально помочь: найти дом для животных и хотя бы частично покрыть финансовые потребности приютов, занимающихся эвакуацией и содержанием животных с прифронтовых территорий,

– рассказали в AMO Pictures.

Организаторы отмечают, что все собранные средства направляют непосредственно на дела приютов - на корм, лечение и уход за животными. Проект выходит раз в две недели и имеет целью не только популяризировать ответственное отношение к животным, но и помочь конкретным приютам и их подопечным.

"Притулись": в Украине запустили ютуб-проект для помощи животным. Смотрите видео: AMO Pictures.

Соучредитель Всемирной ассоциации по вопросам животных Украины Оксана Кошак, сообщала, что количество бездомных животных в Украине достигает минимум 140 тысяч.

Она напомнила, что Украина входит в первую десятку стран по количеству бездомных животных.

В начале войны количество потребностей было ориентировочно на 50 тысяч животных, и это, я напомню, только те, кто имеет опекунов и которыми занимаются люди. Мы не знаем точного количества тех, о ком не заботится никто. На сегодня это количество потребностей на 140 тысяч животных,

– рассказала Кошак.

В Украине с недавних пор появилось и приложение "Дом Спасенных Животных", которое позволяет помогать подопечным приюта с любой точки мира.