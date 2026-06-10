American Kennel Club пояснюють, що така поведінка є природною і має кілька важливих причин.

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Чому собаки копають ями?

З настанням літньої спеки багато собак починають рити ями у дворі, на дачі чи навіть під деревами в парку. Для власників це може виглядати як пустощі або шкідлива звичка, однак кінологи та ветеринари наголошують: у більшості випадків тварини керуються природними інстинктами.

Однією з головних причин є бажання охолодитися. Верхній шар ґрунту швидко нагрівається під сонцем, але вже на невеликій глибині земля залишається значно прохолоднішою. Саме тому собаки часто викопують неглибокі ями, після чого лягають у них животом або всім тілом. Такий природний спосіб допомагає знизити температуру організму під час спеки.

Фахівці ветеринарної медицини з Каліфорнійського університету в Девісі зазначають, що на теплих і спекотних ділянках собаки можуть спеціально шукати затінені місця та копати там заглиблення для відпочинку. Особливо часто це спостерігається у порід, які гірше переносять високі температури.

Експерти також пояснюють, що копання є частиною природної поведінки собак, яка дісталася їм від предків. У дикій природі вовки та інші представники родини псових використовували нори й заглиблення для захисту від спеки та негоди. Цей інстинкт частково зберігся й у домашніх тварин.

Втім, охолодження – не єдина причина такої поведінки. Собаки можуть копати землю через нудьгу, нестачу фізичної активності або розумових навантажень. Якщо тварина проводить багато часу на самоті у дворі, копання стає для неї способом розважитися та витратити накопичену енергію.

Деякі породи мають особливу схильність до цього заняття через селекцію. Наприклад, тер'єрів, такс і окремих мисливських собак десятиліттями виводили для пошуку здобичі у норах. Тому потяг до копання закладений у них генетично.

Крім того, ями можуть з'являтися через прагнення знайти дрібну здобич під землею. Завдяки гострому слуху та нюху собаки здатні вловлювати рух гризунів, комах або інших тварин і намагатися дістатися до них.

Як ще собаки охолоджуються влітку?

Собаки мають кілька природних способів охолоджуватися під час літньої спеки, і копання ям є лише одним із них.

Як зауважують The Spruce Pets, найважливішим механізмом терморегуляції у цих тварин залишається прискорене дихання з відкритою пащею. Під час такого процесу відбувається випаровування вологи з язика та верхніх дихальних шляхів, що допомагає знижувати температуру тіла.

Також собаки інстинктивно шукають прохолодні місця для відпочинку, зокрема тінь під деревами або холодні поверхні в будинку. У спекотну погоду вони часто зменшують фізичну активність, щоб уникнути перегрівання. Важливу роль відіграє і споживання води, адже достатня гідратація допомагає організму ефективніше регулювати температуру.

Крім того, певна кількість тепла виводиться через подушечки лап, де розташовані потові залози. Ветеринари наголошують, що собаки значно гірше переносять спеку, ніж люди, тому потребують особливої уваги влітку.

Саме тому власникам рекомендують забезпечувати тваринам постійний доступ до води та захист від прямих сонячних променів.