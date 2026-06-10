American Kennel Club объясняют, что такое поведение является естественным и имеет несколько важных причин.

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Почему собаки копают ямы?

С наступлением летней жары многие собаки начинают рыть ямы во дворе, на даче или даже под деревьями в парке. Для владельцев это может выглядеть как шалость или вредная привычка, однако кинологи и ветеринары отмечают: в большинстве случаев животные руководствуются природными инстинктами.

Одной из главных причин является желание охладиться. Верхний слой почвы быстро нагревается под солнцем, но уже на небольшой глубине земля остается значительно прохладнее. Именно поэтому собаки часто выкапывают неглубокие ямы, после чего ложатся в них животом или всем телом. Такой естественный способ помогает снизить температуру организма во время жары.

Специалисты ветеринарной медицины из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что на теплых и жарких участках собаки могут специально искать затененные места и копать там углубления для отдыха. Особенно часто это наблюдается у пород, которые хуже переносят высокие температуры.

Эксперты также объясняют, что копание является частью естественного поведения собак, которая досталась им от предков. В дикой природе волки и другие представители семейства псовых использовали норы и углубления для защиты от жары и непогоды. Этот инстинкт частично сохранился и у домашних животных.

Впрочем, охлаждение – не единственная причина такого поведения. Собаки могут копать землю из-за скуки, недостатка физической активности или умственных нагрузок. Если животное проводит много времени в одиночестве во дворе, копание становится для него способом развлечься и потратить накопленную энергию.

Некоторые породы имеют особую склонность к этому занятию из-за селекции. Например, терьеров, такс и отдельных охотничьих собак десятилетиями выводили для поиска добычи в норах. Поэтому тяга к копанию заложена в них генетически.

Кроме того, ямы могут появляться из-за стремления найти мелкую добычу под землей. Благодаря острому слуху и обонянию собаки способны улавливать движение грызунов, насекомых или других животных и пытаться добраться до них.

Как еще собаки охлаждаются летом?

Собаки имеют несколько естественных способов охлаждаться во время летней жары, и копание ям является лишь одним из них.

Как отмечают The Spruce Pets, важнейшим механизмом терморегуляции у этих животных остается ускоренное дыхание с открытой пастью. Во время такого процесса происходит испарение влаги с языка и верхних дыхательных путей, что помогает снижать температуру тела.

Также собаки инстинктивно ищут прохладные места для отдыха, в частности тень под деревьями или холодные поверхности в доме. В жаркую погоду они часто уменьшают физическую активность, во избежание перегревания. Важную роль играет и потребление воды, ведь достаточная гидратация помогает организму эффективнее регулировать температуру.

Кроме того, определенное количество тепла выводится через подушечки лап, где расположены потовые железы. Ветеринары отмечают, что собаки значительно хуже переносят жару, чем люди, поэтому требуют особого внимания летом.

Именно поэтому владельцам рекомендуют обеспечивать животным постоянный доступ к воде и защиту от прямых солнечных лучей.