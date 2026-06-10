Детальніше про це в коментарі Суспільному розповів сапер-кінолог ДСНС Полтавщини Олександр Кузьма.

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Що відомо про собак-саперів із Камбоджі?

До кінологічного підрозділу ДСНС Полтавщини приєдналися дві бельгійські вівчарки, передані міжнародною організацією АРОРО. Саме з ними українські рятувальники проходили практичну підготовку за кордоном.

Довідка. АРОРО – це міжнародна неурядова організація, відома своєю місією з навчання тварин, зокрема спеціально натренованих собак та гігантських сумчастих щурів (відомих як HeroRATs), для пошуку мін, вибухонебезпечних предметів та медичної діагностики (наприклад, туберкульозу).

Як розповів Олександр Кузьма, раніше він працював сапером, а наприкінці минулого року отримав пропозицію перекваліфікуватися на кінолога. Уже на початку січня разом із колегами вирушив до Камбоджі, де протягом трьох місяців проходив інтенсивне навчання.

Підбір собак відбувався індивідуально. Після двотижневого теоретичного курсу інструктори уважно спостерігали за кожним учасником, щоб знайти тварину, яка найбільше відповідатиме його характеру та робочому стилю.

Такий підхід допомагає сформувати міцний контакт між кінологом і собакою ще на початковому етапі підготовки. Втім, як зазначають у ДСНС, закордонний курс став лише першим кроком.

Попереду на чотирилапих фахівців чекає адаптація до українських умов і додаткове навчання.

Керівник кінологічного відділення Дмитро Шаповал пояснив, що хоча собаки вже вміють знаходити та позначати вибухонебезпечні предмети, вони повинні освоїти специфіку боєприпасів, які трапляються на території України.

Для цього тварини проходитимуть спеціалізовані курси в навчальному центрі ДСНС, після яких отримають відповідну атестацію та зможуть брати участь у гуманітарному розмінуванні.

Особливістю підготовки є те, що всі команди собакам подаються англійською мовою.

У нас це будується за принципом гри, й у результаті собака отримує іграшку. І вона думає, що це гра,

– коротко пояснив специфіку підготовки Дмитро Шаповал.

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Серед нових вихованців підрозділу – дворічний малінуа Оскар, який після завершення підготовки працюватиме на виявленні мін і вибухонебезпечних предметів. Також у складі кінологічної служби є вівчарка Норі, яка спеціалізується на пошуку постраждалих і загиблих.

Наразі в аварійно-рятувальному загоні Полтавщини функціонують два кінологічні напрямки:

пошуково-рятувальний, де собаки допомагають знаходити людей;

відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.

Загалом службу в підрозділі несуть шість спеціально підготовлених собак. До слова, раніше ми розповідали й про роботу Львівського осередку швидкого реагування ДСНС. У коментарі для 24 Каналу кінологиня Аліна Кукуруза розповіла про німецьку вівчарку рідкісного чорного забарвлення на ім'я Чіко, який успішно виконує завдання на службі в ДСНС. Нещодавно пес допоміг знайти жінку в селі Нагуєвичі на Львівщині.