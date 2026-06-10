Подробнее об этом в комментарии Общественному рассказал сапер-кинолог ГСЧС Полтавщины Александр Кузьма.

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Что известно о собаках-саперах из Камбоджи?

К кинологическому подразделению ГСЧС Полтавщины присоединились две бельгийские овчарки, переданные международной организацией АРОРО. Именно с ними украинские спасатели проходили практическую подготовку за рубежом.

Справка. АРОРО – это международная неправительственная организация, известна своей миссией по обучению животных, в частности специально натренированных собак и гигантских сумчатых крыс (известных как HeroRATs), для поиска мин, взрывоопасных предметов и медицинской диагностики (например, туберкулеза).

Как рассказал Александр Кузьма, ранее он работал сапером, а в конце прошлого года получил предложение переквалифицироваться на кинолога. Уже в начале января вместе с коллегами отправился в Камбоджу, где в течение трех месяцев проходил интенсивное обучение.

Подбор собак происходил индивидуально. После двухнедельного теоретического курса инструкторы внимательно наблюдали за каждым участником, чтобы найти животное, которое больше всего будет соответствовать его характеру и рабочему стилю.

Такой подход помогает сформировать прочный контакт между кинологом и собакой еще на начальном этапе подготовки. Впрочем, как отмечают в ГСЧС, зарубежный курс стал лишь первым шагом.

Впереди четвероногих специалистов ждет адаптация к украинским условиям и дополнительное обучение.

Руководитель кинологического отделения Дмитрий Шаповал объяснил, что хотя собаки уже умеют находить и обозначать взрывоопасные предметы, они должны освоить специфику боеприпасов, которые случаются на территории Украины.

Для этого животные будут проходить специализированные курсы в учебном центре ГСЧС, после которых получат соответствующую аттестацию и смогут участвовать в гуманитарном разминировании.

Особенностью подготовки является то, что все команды собакам подаются на английском языке.

У нас это строится по принципу игры, и в результате собака получает игрушку. И она думает, что это игра,

– коротко объяснил специфику подготовки Дмитрий Шаповал.

Собаки-спасатели ГСЧС Полтавщины: смотрите фото Общественного

Среди новых воспитанников подразделения – двухлетний малинуа Оскар, который после завершения подготовки будет работать на выявлении мин и взрывоопасных предметов. Также в составе кинологической службы есть овчарка Нори, которая специализируется на поиске пострадавших и погибших.

Сейчас в аварийно-спасательном отряде Полтавщины функционируют два кинологических направления:

поисково-спасательное, где собаки помогают находить людей;

отделение специальных минно-поисковых работ.

В общем службу в подразделении несут шесть специально подготовленных собак. К слову, ранее мы рассказывали и о работе Львовского отделения быстрого реагирования ДСНС. В комментарии для 24 Канала кинолог Алина Кукуруза рассказала о немецкой овчарке редкого черного окраса по имени Чико, который успешно выполняет задачи на службе в ГСЧС. Недавно пес помог найти женщину в селе Нагуевичи на Львовщине.