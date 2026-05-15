Журналисты Общественное Одессы пообщались с военным и узнали, как пес стал его четвероногим собратом.

Что известно о военном пути Виктора?

Мужчина вспоминает, что был одним из тех людей, которые буквально штурмовали военкоматы, потому что хотели как можно быстрее приобщиться к защите страны. Ближайшей воинской частью в Измаиле, в Одесской области, для него стал 17-й пограничный отряд.

Именно туда он обратился после консультации в мобилизационном отделе. Уже 18 марта 2015 года Виктор официально начал службу и стал одним из первых добровольцев в своем подразделении.

За годы службы Шквира работал на разных участках государственной границы и в разных пограничных отрядах, однако каждый раз возвращался в Бессарабию. Он постепенно прошел путь от обычного кинолога до начальника кинологического отделения. Несмотря на руководящую должность, мужчина не захотел отказываться от ежедневной работы с собаками.

Для себя я поставил задачу иметь собаку для того, чтобы постоянно понимать и чувствовать свой личный состав. То есть ты должен чувствовать, что чувствует на себе кинолог, ежедневно находясь с собакой,

– объяснил Виктор.

Мужчина рассказал, что кинолог в целом ежедневно проводит много времени рядом с собакой, живет с ней фактически одним ритмом и несет ответственность за нее. Именно поэтому, по мнению пограничника, руководитель должен чувствовать все трудности службы на собственном опыте, а не только контролировать работу других.

Как переплелись пути Виктора и собаки Нагира?

Во время полномасштабного вторжения к мужчине попал пес Нагир. Собаку привезли с Черниговщины, где тот нес службу вместе с предыдущим кинологом в самые тяжелые месяцы войны. По словам Шквиры, во время активных боевых действий они буквально выживали вместе – делили воду и еду, которой часто не хватало.

Предыдущий кинолог смог эвакуировать Нагира в Бессарабию, где пес впоследствии оказался у Виктора. Сначала планировалось, что пса передадут другому военному. Однако в момент, когда встал вопрос передачи собаки, Виктор понял, что уже слишком сильно привязался к нему и не хочет расставаться.

Тогда он решил передать другому кинологу свою предыдущую служебную собаку Синди, а Нагира оставить рядом с собой. Позже мужчина узнал еще одну неожиданную деталь, которая только усилила его ощущение особой связи с собакой.

А потом мне приносят документы на эту собачку, я смотрю, у меня с ним в один день – день рождения. Я понимаю, что такой случай в Государственной пограничной службе единственный,

– поделился историей Виктор.

Какую роль выполняет Нагир на службе?

Как рассказал кинолог, Нагир является розыскной собакой. Его основная специализация – поиск людей и вещей на местности. Виктор отмечает, что за годы службы научился значительно лучше понимать поведение собак и стал спокойнее в работе и жизни.

Он говорит, что служба рядом с Нагиром многому его научила, в частности контролю эмоций и правильному взаимодействию с животным. Несмотря на очень теплые отношения с псом, пограничник придерживается строгой дисциплины в работе.

Он объясняет, что служебных собак нельзя постоянно хвалить или баловать, ведь похвала для них является своеобразным стимулом и вознаграждением за правильно выполненную команду или задание. "Отработали, посмотрели друг другу в глаза, поцеловал его в носик в конце, после всего. Потому что собака служебная, хвалить очень нельзя, это механический раздражитель, похвалу она получает только за что-то", – объяснил пограничник.

По словам Шквиры, между ним и собакой сформировалась очень сильная эмоциональная связь. Он называет Нагира не просто служебным псом, а настоящим другом, товарищем и надежным напарником. Пограничник убежден, что пес готов защищать его в любой ситуации и будет оставаться рядом даже несмотря на опасность или травмы.

Он понимает, что он должен прикрывать меня при любых обстоятельствах, чтобы там не сложилось. Лапа у него там. Еще какая-то травма. Ему это без разницы. Он будет до последнего вздоха всегда меня защищать,

– подчеркнул Виктор.

Пограничник также отмечает, что никогда не оставит собаку, независимо от того, как сложится жизнь в дальнейшем. Он убежден, что служебная собака – это ответственность на всю жизнь, а не только на период службы.

Какую роль играют четвероногие на фронте и в тылу?

В Кинологическом центре Национальной полиции в Киеве собак и их инструкторов тренируют в максимально реалистичных условиях – в метро, лесах, местах большого скопления людей и на локациях чрезвычайных событий. Животных специально готовят к работе во время кризисных ситуаций и поисково-спасательных операций.

Сейчас в центре служит 51 собака разных направлений подготовки. Одни занимаются поиском людей по запаху, другие обучены выявлять взрывчатку, оружие, наркотики или даже человеческие останки. С четвероногими работают 39 кинологов, за каждым из которых закреплена одна или две собаки.

Кинологи отмечают, что для службы подходит не каждое животное. Важны естественная заинтересованность в игре, мотивация и доверие к человеку. Именно через игру и положительное подкрепление собак учат выполнять сложные задачи. Во время чрезвычайных ситуаций служебные собаки помогают находить людей под завалами и в труднодоступных местах.

Благодаря острому обонянию они также участвуют в разминировании территорий, поиске опасных предметов и спасательных операциях, в частности во время господства снежной непогоды в Карпатах.

Кроме этого, собаки помогают военным и ветеранам проходить психологическую и физическую реабилитацию. Например, собака Поля из Киевского кинологического центра поддерживает бойцов с протезами и мотивирует их не сдаваться. По словам кинолога Екатерины Беляевой, животные часто буквально помогают ветеранам вернуться к активной жизни.

Впрочем, работа служебных собак связана с риском. Недавно умерла доберманка Ханна, которая участвовала в поисковых операциях по всей Украине и помогла найти более 170 человек.