О том, насколько незаменимыми стали пушистые в чрезвычайных ситуациях и как они спасают жизни людей под наблюдением кинологов, рассказывает 24 Канал.

Какова роль кинологов и их подопечных в Украине?

Прежде всего стоит заметить, что дату празднования Дня кинолога выбрали неслучайно. Именно 2 апреля 1994 года основали кинологическую службу МВД Украины. Подготовка служебной собаки – это длительный и сложный процесс, что может длиться годами, ведь животное должно научиться работать в команде и полностью доверять своему кинологу.

С началом полномасштабной войны значение этой работы существенно возросло. Сейчас кинологи вместе с собаками играют ключевую роль в обнаружении взрывоопасных предметов и разминировании деоккупированных территорий.

Подразделения системы МВД Украины ежедневно обеспечивают безопасность населения, и среди них особое место занимают кинологи со своими четвероногими напарниками.

В Кинологическом центре Национальной полиции в Киеве навыки специалистов и природные способности собак отрабатываются в условиях, максимально приближенных к реальности, в частности, в местах скопления людей, метро, лесных массивах и на локациях чрезвычайных событий.

Сегодня в кинологическом центре служит 51 собака различных специализаций. Среди них – поисковые, которые способны находить людей по запаху, а также специализированные – для обнаружения взрывчатки, оружия, наркотических веществ и даже человеческих останков. С ними работают 39 кинологов-полицейских, причем за каждым закреплено одну или две собаки в зависимости от направления подготовки.

Не каждая собака может быть полицейской. Для службы нужна мотивация и естественная заинтересованность в игре. Все строится на доверии, на позитиве и на игре – только тогда собака сама хочет работать,

– объяснили кинологи.

В кризисных ситуациях эти животные помогают разыскивать людей, в частности под завалами и в труднодоступных местах. Благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию и преданности делу служебные собаки демонстрируют высокий уровень профессионализма.

Четвероногие из ГСЧС находят пострадавших под руинами, помогают очищать территории от мин, обнаруживают опасные предметы и способствуют общей безопасности. Они же разыскивают людей среди заснеженных карпатских гор.

А среди задач пограничников – гуманитарное разминирование территорий, к которому активно приобщаются собачки. В процессе работы они ищут взрывные устройства и мины, которые оставили после себя оккупанты. Подробнее о роли служебных собак и методах их подготовки рассказали в ГПСУ.

"Среди самых необычных вещей, которые научились выявлять украинские служебные собаки в это время – взрывчатка и остатки взрывчатых веществ в почве. Это всегда чрезвычайно опасно и для собаки, и для кинолога, и, конечно, для гражданских. Мы постоянно призываем граждан: не трогайте обломки или снаряды. Вызывайте полицию или саперов. У нас есть специальные подразделения, в том числе и собаки, которые помогают безопасно изымать такие опасные предметы", – добавил в комментарии для Telegraf заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Кроме этого, пушистые активно помогают военным и ветеранам. Например, рыжая собака Поля из Киевского кинологического центра мотивирует бойцов с протезами снова учиться ходить и не сдаваться.



Собака Полина из Киевского кинологического центра

Ветеранов знакомят с разными породами собак – от больших до совсем маленьких. Такой подход помогает найти контакт даже с теми людьми, которые сначала не готовы к общению или замкнуты в себе.

Эти собаки буквально поднимают ребят с постели,

– рассказала кинолог Екатерина Беляева.

К сожалению, собачки-спасатели не всегда могут спасти и свою жизнь. Недавно отошла в небытие доберманка по имени Ханна, которая участвовала во многих поисковых операциях по всей Украине и помогла найти более 170 человек.

