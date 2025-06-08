Собака начала громко лаять и сигнализировать об опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 41 отдельную механизированную бригаду.

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Служебный пес спас жизнь бойцам

Бельгийская овчарка малинуа по кличке Рик служит в 41 ОМБр вместе с хозяином – бойцом с позывным "Жаба". Он с любовью считает его "сыном" и уверяет, что пес так же люто ненавидит врага, как и бойцы.

Недавно Рик внезапно забил тревогу. Он начал громко лаять и сигнализировать об опасности. Благодаря реакции собаки бойцы успели спрятаться в убежище.

Просто услышал свист раньше, чем наши ребята, и залаял. Все спустились в погреб. Таким образом он спас собратьев,

– рассказал боец.

Боец вместе с Риком прошли сложные бои в Донецкой, Сумской области и участвовали в Курской операции. Однако после атаки FPV-дронов, хозяин решил больше не рисковать жизнью четвероногого друга.

Четвероногий подопечный Рик / Скриншот с видео

"Жаба" с четвероногим подопечным Риком / Скриншот с видео

Напомним, сапер с позывным "Кинолог" и его бельгийская овчарка Бади разминируют территории на Купянском направлении. Во время обстрела пес получил контузию, но после лечения вернулся к службе.