Собака почав гучно гавкати та сигналізувати про небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 41 окрему механізовану бригаду.

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Службовий пес врятував життя бійцям

Бельгійська вівчарка малінуа з кличкою Рік служить у 41 ОМБр разом із господарем – бійцем із позивним "Жаба". Він з любов'ю вважає його "сином" і запевняє, що пес так само люто ненавидить ворога, як і бійці.

Нещодавно Рік раптово забив на сполох. Він почав гучно гавкати та сигналізувати про небезпеку. Завдяки реакції собаки бійці встигли сховатися у сховище.

Просто почув свист раніше, ніж наші хлопці, і загавкав. Всі спустилися в погріб. Таким чином він врятував побратимів,

– розповів боєць.

Боєць разом із Ріком пройшли складні бої на Донеччині, Сумщині та брали участь у Курській операції. Однак після атаки FPV-дронів, господар вирішив більше не ризикувати життям чотирилапого друга.

Чотирилапий підопічний Рік / Скриншот з відео

"Жаба" з чотирилапим підопічним Ріком / Скриншот з відео

Нагадаємо, сапер із позивним "Кінолог" та його бельгійська вівчарка Баді розміновують території на Куп'янському напрямку. Під час обстрілу пес отримав контузію, але після лікування повернувся до служби.