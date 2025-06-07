Об этом сообщает "Потужный информатор" со ссылкой на видео командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, передает 24 Канал. Соответствующие кадры опубликовали в понедельник, 2 июня.

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Что известно об уничтожении БпЛА

Для поражения российского разведывательного БпЛА "Орлан-10" использовали украинский FPV-дрон самолетного типа "Чаклун".

Это произошло на рекордном расстоянии до линии боевого соприкосновения – за 33 километра, что вблизи населенного пункта Толпино Курской области.

Уничтожение разведывательных БпЛА противника: смотрите видео

Руководили перехватом вражеской цели операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, известной также как "Птицы Мадьяра".

Напомним, в конце мая появились кадры уничтожения "Шахеда" военными 38-го зенитно-ракетного полка с помощью перехватчика STING от "Диких шершней" во время российских массированных атак.