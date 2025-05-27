Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посвященный FPV-дронам ресурс "Дикие шершни". Соответствующее видео там опубликовали в понедельник, 26 мая.

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Уничтожение российского "Шахеда"

Военные 38-го зенитно-ракетного полка уничтожили вражеский ударный дрон "Шахед" перехватчиком STING от "Диких шершней" во время последних российских массированных атак.

"Дикие шершни" показали ликвидацию БпЛА противника: смотрите видео

Напомним, недавно в сети показали ночную боевую работу летчика Yellowtail. На видео с борта истребителя МиГ-29 – ликвидация ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктурным объектам.

К слову, для отражения вражеских ударов привлекают все силы и средства воздушного командования – зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и даже истребительную авиацию.