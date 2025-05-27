Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на присвячений FPV-дронам ресурс "Дикі шершні". Відповідне відео там опублікували в понеділок, 26 травня.

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Знищення російського "Шахеда"

Військові 38-го зенітно-ракетного полку знищили ворожий ударний дрон "Шахед" перехоплювачем STING від "Диких шершнів" під час останніх російських масованих атак.

"Дикі шершні" показали ліквідацію БпЛА противника: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно в мережі показали нічну бойову роботу льотчика Yellowtail. На відео з борта винищувача МіГ-29 – ліквідація ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурних об’єктах.

До слова, для відбиття ворожих ударів залучають усі сили й засоби повітряного командування – зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та навіть винищувальну авіацію.